Pikachu con il cappello di paglia presto disponibile in Pokemon GO

Niantic Labs ha annunciato l'arrivo di una nuova variante di Pikachu in Pokemon GO, dotato di un cappellino di paglia per festeggiare la stagione estiva. Questa versione del celebre Pokemon sarà disponibile dal 22 al 29 luglio.

"Se ti diverti a collezionare Pikachu con simpatici cappellini in Pokémon GO, ti manca ancora un pezzo unico. L'ultimo arrivato nella grande famiglia di Pikachu con cappellino sarà presto disponibile e indosserà un cappello di paglia!

Dal 22 luglio 2019 alle 13:00 fino al 29 luglio 2019 alle 13:00 (ora locale), potrai incontrare questo speciale Pikachu e aggiungerlo alla tua collezione. L'originale cappello di paglia di Pikachu è perfetto per proteggersi dal sole cocente nelle assolate giornate estive. Se vuoi abbinare l'outfit del tuo avatar con Pikachu, nella Boutique sarà disponibile un cappello di paglia coordinato. Non perdere questa straordinaria opportunità di aggiungere un pezzo unico alla tua collezione: preparati a vivere un'altra grande avventura di Pokémon GO!"

Questa è solo una delle tante novità estive di Pokemon GO, nel weekend si terrà ad esempio il Community Day di Mudkip, in programma domenica 21 luglio dalle 16:00 alle 19:00, ora italiana.