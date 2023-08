Pikachu contro Charizard nella nuova carta promo Pokémon: costerà tantissimo?

Durante i campionati mondiali del GCC Pokémon le novità per il cardgame dei mostriciattoli tascabili non sono mancate. Dopo aver svelato una nuova espansione e il ritorno della meccanica ACE SPEC, infatti, The Pokémon Company ha presentato una nuovissima carta promo di Pikachu, che mostra il topo elettrico in combattimento con Charizard.

Potete dare un'occhiata alla carta nell'immagine in calce a questa notizia. Sfortunatamente, pare che sarà estremamente difficile ottenere il Pikachu Promo di The Pokémon Company, dal momento che il mostriciattolo dovrebbe essere lanciato solo in Giappone: esso potrà essere ottenuto facendo acquisti in un negozio Pokémon Gym tra il 2 settembre 2023 e il 29 febbraio 2024. Insomma, se avete in programma un viaggio nel Sol Levante nei prossimi mesi potreste essere fortunati, altrimenti dovrete affidarvi al mercato secondario.

Tuttavia, vi anticipiamo che, con ogni probabilità, il Pikachu Promo del 2023 costerà tantissimo presso i rivenditori secondari. D'altro canto, il mostriciattolo di Ash è il più amato e il più riconoscibile di tutti, e lo stesso vale anche per la creatura contro cui si sta scontrando nell'artwork della carta, Charizard.

Se consideriamo che la coppia di carte di Mewtwo-V ASTRO e Charizard provenienti dal set celebrativo Zenit Regale, che mostra i due mostriciattoli in combattimento l'uno contro l'altro, viene venduta a prezzi che oscillano attorno al centinaio di euro, possiamo aspettarci che anche Pikachu Promo possa salire rapidamente di valore nei prossimi mesi.

Al momento, sfortunatamente, non ci sono notizie circa un'eventuale distribuzione occidentale della carta, anche se pare che The Pokémon Company la porterà anche in alcuni mercati asiatici selezionati oltre a quello giapponese. Le speranze per una release europea o americana del mostriciattolo, insomma, non sono pari a zero, ma restano molto basse. Intanto, vi ricordiamo che l'espansione Pokémon Paradox Rift è stata annunciata sempre ai Campionati Mondiali del GCC.