Quanti Pikachu esistono nel GCC Pokémon? Sono così tanti che non riusciamo a contarli!

Nel GCC Pokémon ci sono carte che hanno "goduto" di pochissime versioni diverse: è questo il caso di Kadabra, che ricomparirà nel set Pokémon Card 151, in arrivo a giugno (e solo in Giappone), dopo un'assenza di ben 21 anni. Altre, invece, sono quasi una presenza fissa in ogni espansione del GCC. Pikachu, senza dubbio, rientra tra queste ultime.

La mascotte ufficiale dei Pokémon, infatti, è presente in tantissime carte diverse, alcune delle quali hanno segnato la storia del GCC Pokémon. Con ogni probabilità, nonostante la recente "rinascita" in termini di popolarità di Pokémon come Eevee e - soprattutto - Charizard, nessun mostriciattolo si avvicina al numero di ristampe di Pikachu nella storia del cardgame Pokémon.

Secondo un articolo di TCGPlayer, in circolazione vi sarebbero più di 100 versioni diverse di Pikachu, a partire da quelle del set base e arrivando fino a quelle più recenti, comprese le forme EX, V e VMAX del mostriciattolo. Attenzione, però: in questa lista non rientrano i reprint duri e puri, ma solo le varianti della carta con illustrazione, attacchi e statistiche diverse tra loro.

A rendere impossibile un calcolo più preciso di quello dei colleghi di TCGPlayer vi è il fatto che Pikachu è protagonista di tantissime carte promo, molte delle quali non hanno mai lasciato il Giappone e di cui è difficile tenere traccia, perché legate a iniziative su piccola scala. Non è un caso che, al contrario di quanto molti pensano, una variante di Pikachu è la carta Pokémon più costosa al mondo, surclassando anche il famigerato Charizard del set base di Pokémon.

Insomma, se volete una lista completa delle carte di Pikachu, siete stati sfortunati: non la troverete né qui su Everyeye né altrove in rete. Sappiate solo che, se davvero volete imbarcarvi nella raccolta di tutte le carte ritraenti la mascotte del JRPG di The Pokémon Company, dovete stare pronti a riservarle almeno un intero raccoglitore (e buona parte del vostro patrimonio).

In calce a questa notizia, invece, trovate una galleria delle carte più iconiche di Pikachu: si va dalla versione "grassottella" del primo set Pokémon alle promo con il mostriciattolo che vola o che fa surf, passando per una speciale versione "di compleanno" del topo elettrico e per alcune sue varianti V e VMAX!