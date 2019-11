Un Pikachu gigante celebrerà a Milano il lancio di Pokémon Spada e Scudo!

Mancano pochi giorni all'uscita di Pokémon Spada e Scudo, coppia di giochi che introdurrà l'ottava generazione di mostri. Un evento del genere va festeggiato come si deve, ed è per questo che, giovedì 14 novembre - alla vigilia del lancio - Nintendo e GameStopZing hanno organizzato un evento imperdibile con tanto di apertura straordinaria notturna.

L'appuntamento è alle ore 17:00 presso il punto vendita di GameStopZing - che per l'occasione sarà addobbato a festa - nel distretto milanese CityLife. Ad attendervi, troverete il Pikachu più grande mai realizzato in Italia, e probabilmente il più grande al mondo. Durante l'evento avrete l'opportunità di comprare Pokémon Spada e Scudo con qualche ora di anticipo rispetto all'uscita sul mercato, fissata per il 15 novembre, e ricevere una serie di gadget esclusivi come una statuina dei tre Pokémon starter Grookey, Scorbunny e Sobble e un poster raffigurante un artwork del gioco (fino a esaurimento scorte).

Non è ancora finita! Acquistando uno dei videogiochi la sera del 14 novembre avrete anche la possibilità di partecipare a un concorso speciale per vincere una console Nintendo Switch Lite o due custodie per videogioco Switch autografate da Junichi Masuda, Director di Pokémon Spada e Pokémon Scudo e Managing Director di Game Freak. Mentre sarete in attesa, potrete anche partecipare all'iniziativa #PokéMatch: all'interno del negozio vi verrà consegnato a un badge del colore del vostro videogioco preferito, ovvero blu per Pokémon Spada e rosso per Pokémon Scudo, sui quali potrete inserire il vostro codice amico di Nintendo Switch per tenervi così in contatto con gli Allenatori conosciuti all'evento. I capitani dei due team saranno due Pokéfan d’eccezione: Himorta e Ambra Pazzani, due note cosplayer e influencer legate al mondo Pokémon, seguite rispettivamente da oltre 660 mila e 130 mila persone sui propri canali social. Non potete assolutamente mancare!