Da Pikachu a Mando: le tazze con i vostri personaggi preferiti sono in offerta da GameStop

Non solo videogiochi, console e accessori, da GameStop potete trovare anche gadget e merchandising ispirati ai vostri personaggi preferiti, che teletrasportano le vostre passioni nella vita quotidiana.

Si dà il caso che in questi giorni sia attiva una promozione - sia online sul sito di GameStop, sia nei punti vendita - grazie alla quale è possibile risparmiare il 20% sull'acquisto di una selezione di tazze e bicchieri. Qualche esempio? La tazza di Pikachu può essere acquistata a 10,38 euro invece di 12,98 euro, mentre la tazza termoreattiva del Mandaloriano con Grogu è in vendita a 12,78 euro invece di 15,98 euro.

Ci sono anche il bicchiere Hextech di League of Legends a 10,38 euro, la tazza termoreattiva di Harry Potter a 12,78 euro, la borraccia TNT di Minecraft a 7,98 euro, la tazza con il logo di Xbox a 11,98 euro, l'intero set colazione Pokémon con tazza e ciotola di Pikachu a 18,38 euro e tante, tantissime altre opportunità. Riassumerle qui sarebbe impossibile, dunque vi invitiamo a consultare la pagina dedicata alla promozione: avete tempo fino al 31 marzo per approfittare degli sconti su tazze e bicchieri di GameStop, lo sconto è pari al 20% su ogni prodotto, una bella occasione di risparmio per un acquisto personale o per un bel regalo.