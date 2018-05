Pikachu prevedeva una seconda evoluzione, ma venne scartata perché troppo potente

Durante un'intervista concessa al quotidiano giapponese Yomiuri, l'illustratore dei Pokemon Atsuko Nishida ha svelato un curioso retroscena, rivelando che per Pikachu era prevista anche una seconda forma evolutiva chiamata Gorochu. Alla fine, però, venne scartata per la sua eccessiva potenza.

"L'idea era di avere Pika(chu), Rai(chu) e Goro(chu). Il Pokemon noto come Gorochu mostrava le zanne e avrebbe avuto anche un paio di corna." spiega l'illustratore, raccontando come Gorochu finì per dimostrarsi troppo potente, compromettendo il bilanciamento complessivo del gioco. Come riportato nella traduzione inglese di Siliconera, inoltre, l'espressione giapponese "Goro Goro" indica l'onomatopea del fulmine, in riferimento alle abilità che avrebbe posseduto Gorochu.

Come è noto, alla fine Pikachu è rimasto con la sola forma evolutiva di Raichu, restando comunque il Pokemon più iconico del franchise. Nelle intenzioni iniziali degli autori, però, c'era l'idea di creare anche una seconda forma evolutiva, accostandolo così ai tre starter che abbiamo imparato a conoscere nella prima generazione.

Se in Pokemon Blu, Rosso e Verde si poteva scegliere tra Bulbasaur, Squirtle e Charmender, ottenendo in tutti e tre i casi una creatura in grado di raggiungere una seconda forma evolutiva (Venusaur, Blastoise e Charizard), in Pokemon Giallo si era costretti a iniziare l'avventura con Pikachu, creatura che disponeva di un solo stadio evolutivo (a patto di scambiare il Pokemon, visto che normalmente si rifiutava di evolversi, proprio come raccontato nel cartone).