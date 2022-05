Pikachu è pronto a ricaricare i vostri smartphone: la spettacolare creazione di un fan!

In attesa di poter scoprire quelle che saranno le novità proposte da Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, un creativo e abile appassionato di Pocket Monster ha dato vita ad un simpatico prodotto.

Direttamente dal Sol Levante, un content creator giapponese ha infatti deciso di trasformare con astuzia una statua raffigurante un Pikachu a grandezza naturale. La mascotte della serie Game Freak è stata così convertita in un vero e proprio caricabatterie da arredamento, in un simpatico omaggio alla sua natura di Pokémon di tipo Elettro. Come potete verificare in calce, l'artista nipponico ha infatti installato all'interno della guancia del Pocket Monster una base di ricarica wireless. In questo modo, poggiando il proprio smartphone accanto al volto del Pikachu, è possibile ricaricare in modo scenografico il device!



Il risultato finale dell'operazione è davvero delizioso, con l'appassionato che ha deciso di replicare l'idea anche per Pichu, il Baby Pokémon che precede Pikachu nella linea evolutiva. Il content creator è ad ogni modo solito dare vita a molteplici creazioni ispirate ai Pocket Monster, con statue a grandezza naturale che presentano simpatiche personalizzazioni. Sempre in calce, ad esempio, potete trovare un Cindaquil in grado di sparare fuochi d'artificio dalla schiena!



Di recente, Pikachu ha festeggiato la fioritura dei ciliegi in Giappone, mentre si avvicina il momento in cui The Pokémon Company alzerà nuovamente il sipario su Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto.