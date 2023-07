Pikmin 1+2 HD, l'edizione fisica in preordine su Amazon ad un prezzo scontato

Pikmin 1+2 HD è la versione rimasterizzata ed ottimizzata di Pikmin 1 e Pikmin 2, dei porting per Nintendo Switch già usciti in formato digitale il 21 giugno 2023 ed in arrivo in edizione fisica il 22 settembre 2023, oggi su Amazon la raccolta è preordinabile ad un prezzo scontato.

Entrambi i giochi in un'unica versione su cartuccia sono preordinabili a 44,99 euro, con lo sconto del 10% (5 euro) dal prezzo di listino di 49,99 euro, un ottimo prezzo per la raccolta in esclusiva per Nintendo Switch.

Entrambi i giochi saranno giocabili in versione rimasterizzata rispetto agli originali e sono state introdotte diverse modifiche, in primis i controlli sono stati rivisti in stile Pikmin 3, il gameplay e l'interfaccia ora sono stati renderizzati in HD, filmati ri-renderizzati ed il numero dei Pikmin a schermo è aumentato.

I giochi saranno usufruibili in modalità TV (fino a 2 giocatori), modalità da tavolo (sempre fino a 2 giocatori) o in modalità portatile (1 giocatore), sarà inoltre possibile giocare anche con il Nintendo Switch Pro Controller.

I Pikmin e le loro abilità possono essere combinati per superare gli ostacoli, costruire ponti, abbattere i nemici e trasportare i pezzi dell'astronave semplicemente lanciandoli verso gli oggetti, rivivi le emozioni dei primi due capitoli usciti originariamente per Nintendo Gamecube.