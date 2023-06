Pikmin 1 e Pikmin 2 ora disponibili su Nintendo Switch! Arriva anche il bundle retail

Oltre alla presentazione di un nuovo video gameplay di Pikmin 4, nel corso del Nintendo Direct di giugno è arrivata anche una ulteriore sorpresa per gli amanti della serie firmata Shigeru Miyamoto.

Con un inaspettato shadow drop, il colosso di Kyoto ha infatti reso disponibili su Nintendo Switch sia Pikmin 1 sia Pikmin 2, riproposti in versione HD. Già presenti su Nintendo eShop, i due giochi possono essere acquistati singolarmente oppure in bundle. Nello specifico, entrambi i titoli sono proposti singolarmente a 29,99 euro, mentre il formato Pikmin 1 + Pikmin 2 è proposto a 49,99 euro.

Oltre al comparto grafico in HD, i due titoli includono anche tutte le migliorie apportate al gioco nella sua versione per Wii. Grazie al sistema NEW PLAY CONTROL!, le azioni in-game risultano dunque più semplici da eseguire rispetto all'originale. Entrambi i porting Nintendo Switch possono inoltre essere fruiti con i comandi di movimento supportati dai Joy-Con. Si segnala inoltre che Pikmin 2 include la modalità sfida in locale per due giocatori, già inclusa anche nella versione originale.

Oltre allo shadow drop su Nintendo eShop, i fan della serie potranno approfittare anche della pubblicazione di un bundle retail contenente Pikmin 1 e Pikmin 2, in arrivo sul mercato il prossimo 22 settembre 2023. Con la precedente pubblicazione di Pikmin 3 Deluxe su Nintendo Switch, l'intera saga è ora fruibile sulla console ibrida.