Pikmin 3 Deluxe: come giocare in co-op con un amico

In Pikmin 3 Deluxe avrete la possibilità di affrontare l’intera storia principale del gioco, oltre a tutte le attività secondarie, insieme ad un amico tramite una modalità cooperativa, disponibile però solo in locale.

In qualsiasi momento della vostra partita in Pikmin 3 Deluxe potrete interrompere momentaneamente il gioco per invitare uno dei vostri amici ad unirsi alla vostra sessione per partecipare all’avventura in modalità cooperativa. Per farlo, premete il tasto + sul joycon di Nintendo Switch e selezionate l’opzione Gioca Coop: a questo punto il gioco vi chiederà di collegare un secondo utente tramite un controller Nintendo Switch (quindi con doppio joycon) oppure tramite un singolo joycon.

Una volta che il vostro amico si sarà unito alla vostra partita, lo schermo si dividerà in due, e potrete ricominciare a fare tutto quello che stavate facendo, senza soluzione di continuità e senza dover quindi ricominciare da capo eventuali missioni e attività già cominciate. Nel caso in cui vogliate invece cimentarvi in una modalità uno contro uno per sfidare un vostro amico, piuttosto che nella classica cooperativa, non dovrete fare altro che dirigervi all’interno del menu e selezionare la modalità Battaglia Bingo: una volta avviata comparirà nuovamente la richiesta di aggiungere un secondo controller o joycon, dopodiché potrete iniziare a giocare.

