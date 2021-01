Pikmin 3 Deluxe conquista il Giappone! Pikmin 4 è più vicino?

Le origini della serie di Pikmin risalgono ai primi Anni Duemila, periodo in cui Shigeru Miyamoto, già creatore di Super Mario, puntava a creare una nuova IP capace di eguagliare il potenziale rivoluzionario dell'icona Nintendo.

Le piccole creaturine approdavano così su GameCube con la loro prima avventura nel 2001, con Pikmin 2 pronto a seguire a breve distanza, già nel 2004. Per veder prender vita a un terzo capitolo, gli appassionati hanno invece dovuto attendere sino al 2013, quando Pikmin 3 è stato accolto con grande apprezzamento dalla community Wii U e dalla critica specializzata. Vista la sfortunata sorte della console, quest'ultima avventura non aveva tuttavia trovato la diffusione meritata e - come molte altre esclusive del colosso di Kyoto di quel periodo - ha trovato di recente una seconda chance su Nintendo Switch.



Ebbene, l'incredibile mondo di Pikmin 3: Deluxe sembra aver colto nel segno, donando nuova linfa vitale al franchise, almeno in Giappone. I dati di vendita di inizio gennaio 2021 quantificano infatti in 499.000 le copie fisiche del gioco vendute nel Sol Levante sino ad ora. Questi dati qualificano il titolo come l'esponente della saga venduto più rapidamente nel Paese, ma non solo. Complessivamente, Pikmin e Pikmin 2 hanno venduto in Giappone 498.000 e 500.000 unità in tutto. Considerato che i dati di Pikmin 3: Deluxe ad ora disponibili coinvolgono solo il mercato retail, non sembra prematura la nomina del gioco a capitolo di maggior successo della saga.



A queste considerazioni fa seguito tra gli appassionati un'unica domanda: il successo in patria contribuirà ad avvicinare il lancio di un sequel? Gli ultimi aggiornamenti in merito risalgono all'estate 2017, quando Miyamoto assicurava che Pikmin 4 era ancora in sviluppo. Al momento, nulla più di questo è stato reso noto: non resta dunque che riporre le proprie speranze nei futuri Nintendo Direct.