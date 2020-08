PIkmin 3 Deluxe: le creature sono partner, protettori e amici nel nuovo trailer

Dopo aver portato le avventure del Capitano Olimar su Wii U, Nintendo si prepara a rendere disponibile Pikmin 3 Deluxe su Nintendo Switch, con il gioco originale in versione rivista e ampliata.

Diversi i nuovi contenuti di Pikmin 3, tra cui una modalità cooperativa inedita. In attesa del nuovo esordio del titolo, la Casa di Kyoto invita il pubblico a prendere familiarità con i Pikmin e le loro caratteristiche. Nel trailer che trovate in apertura, gli sviluppatori ci ricordano che le creaturine hanno molteplici sfaccettature:

I Pikmin sono innanzitutto partner : piantando appositi semi in prossimità della nostra astronave, cresceranno le piccole creature. Utilizzando un fischietto, il Capitano Olimar potrà farsi seguire da un gruppo di Pikmin, che potranno eseguire diversi compiti, come ricomporre ponti, raccogliere risorse o risolvere puzzle ambientali;

: piantando appositi semi in prossimità della nostra astronave, cresceranno le piccole creature. Utilizzando un fischietto, il Capitano Olimar potrà farsi seguire da un gruppo di Pikmin, che potranno eseguire diversi compiti, come ricomporre ponti, raccogliere risorse o risolvere puzzle ambientali; I Pikmin sono difensori : scagliandoli contro gli avversari, le creature attaccheranno le pericolose creature che popolano il pianeta alieno. Coraggiosi, i Pikmin difenderanno Olimar non solo da nemici comuni, ma anche da colossali boss;

: scagliandoli contro gli avversari, le creature attaccheranno le pericolose creature che popolano il pianeta alieno. Coraggiosi, i Pikmin difenderanno Olimar non solo da nemici comuni, ma anche da colossali boss; I Pikmin hanno diverse personalità: in Pikmin 3 sono presenti diverse tipologie delle creature, distinte per forma e colore. I Pikmin rossi, ad esempio, sono particolarmente forti, ma temono l'acqua, mentre i Pikmin gialli sono veloci e resistenti all'elettricità. I Pikmin rocciosi, ancora, sono lenti, ma se lanciati possono infrangere vetrate o muraglie;

In attesa dell'esordio del gioco su, il nostro Marco Mottura vi racconta i motivi per attendere Pikmin 3 Deluxe con entusiasmo in un interessante speciale.