Pikmin 3 Deluxe, la Demo arriva oggi! Co-op e nuove missioni in un ricco gameplay

Per presentare le meccaniche di base del titolo e le aggiunte introdotte in occasione di questo nuovo debutto, la Casa di Kyoto ha trasmesso un ricco appuntamento dedicato, nel celebre formato della Treehouse Live . La replica della diretta è disponibile in apertura a questa news, per un gameplay della durata di ben 40 minuti circa . Tra i focus principali della diretta troviamo la presentazione della nuova modalità cooperativa , che consente ai giocatori di guidare i Pikmin in modalità a schermo condiviso, durante la campagna principale. A questa si affiancano poi le nuove Side Stories , missioni durante le quali Louie e il Capitano Olimar approfondiscono ciò che è accaduto prima e dopo il dispiegarsi della storia principale di Pikmin 3. Infine, la diretta ha annunciato la pubblicazione di una Demo di Pikmin 3: Deluxe , che approderà su Nintendo Switch nel corso della serata di oggi, mercoledì 7 ottobre!

A demo for #Pikmin 3 Deluxe will be available this evening on Nintendo #eShop! The demo version features save-data transfer with the full game! Completing it also gives immediate access to the Ultra-Spicy difficulty mode in the full game, and other perks! pic.twitter.com/rFs5iKSNmC — Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 7, 2020

Introducing Side Stories: a brand-new series of missions in #Pikmin 3 Deluxe. These adventures with Captain Olimar and Louie explore what happened before and after the game’s main story. #NintendoTreehouseLivehttps://t.co/pnDA2esMSw pic.twitter.com/2Fv3gmW3qD — Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 7, 2020