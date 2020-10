Pikmin 3 Deluxe: guida ai controlli del gioco per Nintendo Switch

Pikmin 3 torna finalmente a vedere la luce grazie ad una edizione rimasterizzata che ne adatta le caratteristiche per ottenere il meglio da Nintendo Switch. In questa guida andiamo ad analizzare tutti i controlli del gioco.

Pikmin 3 Deluxe permette ai giocatori di selezionare ed utilizzare due schemi di controlli differenti: tramite il controller switch, con quindi entrambi i joycon attivi, oppure utilizzando solamente uno dei joycon della console portatile della grande N.

Controlli con Doppio Joycon

Resetta Posizione Telecamera - ZL

Seleziona per Lanciare Pikmin/gruppo - L / R

Apri KopPad - Tasto Meno

Muovi Personaggio - Levetta Analogica Sinistra

Mostra Suggerimenti - Freccia Su

Schiva a Sinistra - Freccia Sinistra

Schiva a Destra - Freccia Destra

Attiva / Disattiva Lock - ZR

Menu di Pausa - Tasto Più

Carica - X

Cambia Leader / Usa Oggetto - Y

Lancia - A

Fischio - B

Muovi Visuale - Levetta Analogica Destra

Controlli con Singolo Joycon

Resetta Posizione Telecamera - Premi Levetta Analogica

Seleziona per Lanciare Pikmin/gruppo - SL / SR

Apri KopPad - Tasto Meno

Muovi Personaggio - Levetta Analogica

Attiva / Disattiva Lock - SR

Menu di Pausa - Tasto Più

Carica - X / Freccia Destra

Cambia Leader / Usa Oggetto - Y / Freccia Su

Lancia - A / Freccia Giù

Fischio - B / Freccia Sinistra

Modificare i Controlli

Nel caso in cui non doveste trovarvi a vostro agio con lo schema dei controlli di Pikmin 3 Deluxe, sappiate che esiste comunque la possibilità di modificarne il mappamento, in modo tale da personalizzarlo per le vostre esigenze e adattarlo al vostro comfort personale. Per fare questa operazione, a differenza di quanto potreste pensare, non dovrete dirigervi all’interno dei menu di gioco, quanto piuttosto utilizzare il menu delle impostazioni di Nintendo Switch stessa. In particolare, dovrete aprire la schermata del menu di sistema e selezionare la scheda Controller e Sensori, all’interno della quale troverete un’opzione per modificare i controlli di ciascuno dei vostri controller e joycon, oltre alla possibilità di salvare alcuni preset di comandi, magari uno per ogni gioco, per poterli poi selezionare al volo quando ne avrete la necessità. Le opzioni di modifica dei controlli includono inoltre anche opzioni di accessibilità per quanto riguarda particolari disabilità, come ad esempio la possibilità di modificare il tempo di pressione richiesto dai diversi tasti.

