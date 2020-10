Pikmin 3 Deluxe per Nintendo Switch: alla scoperta dei Pikmin nel nuovo video

Due mesi dopo il reveal di Pikmin 3 Deluxe per Switch, Nintendo confeziona un nuovo video per descrivere il ruolo e le capacità delle creaturine che caratterizzano questa storica serie.

Una volta atterrati sul pianeta PNF-404, i giocatori avranno l'opportunità di interagire con questo esercito di esserini per ricevere da loro tutta una serie di aiuti. In base al numero e alla tipologia di Pikmin gestiti dall'esploratore spaziale Olimar, il nostro alter-ego potrà ordinare la costruzione di ponti, l'abbattimento di muri e la raccolta di oggetti presenti sulla mappa.

Con la riedizione current-gen del kolossal strategico lanciato nel 2013 su Wii U, l'utenza della console ibrida che si avvicina solo adesso alla saga di Pikmin potrà sperimentare tante novità rappresentate, ad esempio, dall'aggiunta di diversi livelli di difficoltà, di una modalità cooperativa per la Storia, di sfide secondarie inedite e di battaglie testa a testa.

Nel nuovo filmato di Nintendo viene inoltre confermato il 30 ottobre come data d'uscita di Pikmin 3 Deluxe in esclusiva su Switch. Prima di lasciarvi al trailer in apertura d'articolo, vi rimandiamo al nostro speciale dove Marco Mottura ci offre quattro ragioni per non perdere Pikmin 3 Deluxe e il ritorno su Switch di questa celebre saga strategica.