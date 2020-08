Pikmin 3 Deluxe: lo strategico Nintendo torna su Switch con tanti contenuti inediti

A conferma dei rumor che hanno accompagnato a metà maggio l'annuncio di Paper Mario The Origami King, i vertici di Nintendo annunciano ufficialmente Pikmin 3 Deluxe per Switch, la riedizione current-gen del capolavoro strategico pubblicato nel 2013 su Wii U.

Il filmato che accompagna il reveal di Pikmin 3 Deluxe ci riporta idealmente sul pianeta PNF-404 per farci assistere alle operazioni condotte dai tre coraggiosi esploratori che, dopo un atterraggio di fortuna, dovranno collaborare con i Pikmin per completare la loro missione.

In questa sua nuova versione, il kolossal RTS della casa di Kyoto comprenderà tutti i contenuti dell'edizione originaria i relativi DLC che ne hanno irrobustito l'esperienza ludica su Wii U nel periodo post-lancio. Alla remaster di Pikmin 3 per Switch verranno poi aggiunti diversi livelli di difficoltà, la modalità cooperativa per la Storia, delle battaglie testa a testa con le sfide Missione (collegate a delle classifiche online) e delle missioni secondarie inedite con Olimar e Louie che contribuiranno a rendere ancora più profondo e stratificato il gameplay.

Il video di annuncio di Pikmin 3 Deluxe ne fissa la data d'uscita su Nintendo Switch per il 30 ottobre 2020. Per l'occasione, vi riproponiamo la nostra recensione di Pikmin 3 per Wii U a firma di Francesco Fossetti.