Pikmin 3 torna su Wii U eShop a poche settimane dal lancio della Deluxe per Switch

Le logiche che governano le decisioni di Nintendo non sempre sono facili da decifrare. All'inizio dello scorso mese, Pikmin 3 è stato rimosso dal Nintendo WiiU eShop: una mossa che non è stata vista di buon occhio da tutti, ma che poteva essere giustificata dall'uscita, sempre più vicina, di Pikmin 3 Deluxe per Nintendo Switch.

Ebbene, la casa di Kyoto è tornata sui suoi passi: in queste ore, Pikmin 3 per Nintendo Wii U ha fatto la sua ricomparsa sull'eShop, dove può nuovamente essere acquistato in versione digitale al prezzo di 24,99 euro. Le mosse di Nintendo, dicevamo, non sempre sono semplici da capire: Donkey Kong Country: Tropical Freeze, ad esempio, è stato rimosso dal Wii U eShop USA prima della pubblicazione su Nintendo Switch e non ha mai fatto ritorno, mentre Super Mario 3D World è ancora disponibile nonostante il freschissimo annuncio dell'edizione per l'ibrida.

Pikmin 3 Deluxe, ricordiamo, verrà pubblicato il 30 ottobre su Nintendo Switch. Oltre agli inevitabili potenziamenti grafici, questa nuova versione introdurrà anche dei miglioramenti all'esperienza di gioco (come un sistema di agganciamento dei bersagli affinato e indizi opzionali), la possibilità di giocare la storia principale sulla stessa console con un amico, nuove avventure e la Piklopedia, con le descrizioni e le osservazioni dei personaggi del gioco. Siete in dubbio sull'acquisto? Eccovi quattro buone ragioni per comprare Pikmin 3 Deluxe per Switch.