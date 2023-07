Pikmin 4 è attesissimo dai lettori di Famitsu, più di Final Fantasy 7 Rebirth

Con Final Fantasy XVI ormai uscito, qual è il gioco più atteso dai lettori di Famitsu? Nella settimana che va dal 15 al 21 giugno, i lettori della celebre rivista hanno eletto Pikmin 4 come gioco più atteso, con Final Fantasy VII Rebirth a seguire.

Pikmin 4 raccoglie quasi 800 voti contro i quasi 600 di Final Fantasy VII Rebirth, a seguire Like A Dragon 8 con 318 voti, ecco la Top 30 completa:

[NSW] Pikmin 4 784 voti [PS5] Final Fantasy VII Rebirth 583 voti [PS5] Like a Dragon 8 318 voti [PS5] Pragmata 286 voti [NSW] Master Detective Archives Rain Code 265 voti [NSW] Atelier Marie Remake 217 voti [NSW] Ghost Trick 212 voti [PS5] Armored Core VI 196 voti [PS5] Tekken 8 188 voti [NSW] Natsu-Mon! 20th Century Summer Vacation 182 voti [NSW] Ys X 170 voti [NSW] Momotaro Dentetsu World Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! 164 voti [PS4] Like a Dragon 8 138 voti [PS5] Ys X 133 voti [PS5] Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name 127 voti [NSW] Super Bomberman R 2 124 voti [PS4] Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name 122 voti [NSW] Professor Layton and the New World of Steam 106 voti [NSW] Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars 99 voti [NSW] Baten Kaitos I & II HD Remaster 98 voti [PS4] Granblue Fantasy Relink 95 voti [NSW] Ushiro 90 voti [NSW] Fantasy Life i The Girl Who Steals Time 87 voti [PS5] Eiyuden Chronicle Hundred Heroes 85 voti [NSW] Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai 83 voti [PS5] Persona 3 Reload 82 voti [PS4] Crymachina 80 voti [PS4] Ghost Trick 76 voti [PS4] Eiyuden Chronicle Hundred Heroes 74 voti [NSW] Front Mission 2nd Remake 71 voti

Particolarmente atteso anche Pragmata di Capcom ancora privo di una finestra di lancio, in classifica trovano spazio anche Tekken 8, Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name, Professor Layton and the New World of Steam e Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars.