Pikmin 4: dopo aver battuto Final Fantasy 16 è ora di dominare l'eShop!

Pikmin 4 ha venduto al lancio in Giappone più di Final Fantasy 16 in un mese ed è forse per questo che il franchise ideato da Shigeru Miyamoto fa adesso rima con la Terra del Sol Levante. Incredibile ma vero: l'ultima iterazione del brand di Pikmin è il grande successo di questa estate e continua a conseguire ottimi risultati.

Ciò lo si evince soprattutto dal lancio epocale in Giappone che ha portato Pikmin 4 a dominare la classifica dei giochi, anche se l'esclusiva Nintendo è anche al primo posto dell'elenco dei giochi più comprati su Nintendo eShop nel corso di questa settimana. Il successo non accenna a fermarsi e ha momentaneamente messo da parte colossi del mondo gaming di Switch e non solo del calibro di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Mario Kart 8 Deluxe e Minecraft, i quali si trovano rispettivamente al secondo, sesto e settimo posto. Volete conoscere l'elenco completo?

Classifica di tutti i giochi più venduti su Nintendo eShop nell'ultima settimana

Pikmin 4;

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom;

Mortal Kombat 11 Ultimate;

FIFA 23 Legacy Edition;

NBA 2K23;

Mario Kart 8 Deluxe;

Minecraft;

Just Dance 2023 Edition;

Stardew Valley;

Super Smash Bros. Ultimate;

New Super Mario Bros. U Deluxe;

Among Us;

Mario Party Superstars;

Gang Beasts;

Overcooked! 2;

Nintendo Switch Sports;

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy;

Monopoly;

LEGO Harry Potter Collection;

Animal Crossing: New Horizons;

Pikmin 1 + 2;

Overcooked!: Special Edition;

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville;

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered;

Oxenfree;

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga;

Super Mario Party;

LEGO Marvel Super Heroes;

Unravel Two;

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.

Classifica dei giochi più venduti su eShop solo via download

Stardew Valley;

Among Us;

Oxenfree;

Hollow Knight;

Pico Park;

Final Fantasy VII;

Diablo II: Resurrected;

Hungry Shark World;

Human: Fall Flat;

Figment;

A Little to the Left;

Disney Dreamlight Valley;

Little Nightmares;

Slime Rancher;

PowerWash Simulator;

Blasphemous;

Uno;

Scott Pilgrim vs. The World: The Game;

South Park: The Stick of Truth;

Arcade Archives Vs. Super Mario Bros;

Call of Juarez: Gunslinger;

Modern Combat;

Madshot;

Kirby’s Dream Buffet;

Five Nights at Freddy’s: Security Breach;

RollerCoaster Tycoon 3;

Final Fantasy IX;

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy;

Storyteller;

Star Ocean: First Departure R.

Quella ormai prossima alla sua conclusione è stata una grande settimana per Pikmin 4, ma non è da escludere che possa portare ad un incremento delle vendite dei precedenti capitoli, complice il sempre più vicino arrivo di Pikmin 1+2 in formato fisico.