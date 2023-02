Pikmin 4, la data di lancio potrebbe essere stata svelata da un rivenditore

Dopo una lunghissima gestazione (le prime notizie sullo sviluppo risalgono al 2015), il Nintendo Direct di settembre 2022 ha finalmente portato con sé l'annuncio di Pikmin 4 per Switch. La casa di Kyoto e Shigeru Miyamoto, tuttavia, sono rimasti piuttosto vaghi sulla data d'uscita, limitandosi ad indicare il 2023 come generica finestra di lancio.

Un indizio in merito potrebbe esserci stato fornito quest'oggi da Game Explorers, un rivenditore greco che ha appena aggiunto Pikmin 4 al proprio listino dandolo in uscita per la giornata del 26 maggio 2023. La data appare senz'altro plausibile, anche perché cade di venerdì (un giorno della settimana che è solito ospitare i nuovi lanci di Nintendo), d'altro canto risulta essere fin troppo vicina all'uscita del gioco Switch più atteso dell'anno, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, fissata ufficialmente per venerdì 12 maggio. I due titoli sono molto differenti tra loro e teoricamente in grado di coabitare una medesima finestra di lancio, tuttavia preferiamo attendere un annuncio ufficiale da parte di Nintendo prima di lasciarci contagiare dall'entusiasmo. Alcuni rivenditori sono soliti indicare date placeholder senza alcun reale fondamento, dunque potrebbe essere accaduto anche questa volta.

Attualmente sappiamo davvero molto poco di Pikmin 4, che si è presentato in un breve trailer di appena 30 secondi lasciando intravedere solo qualche scorcio e un tenero esserino. L'ultimo episodio della serie, Pikmin 3, è stato lanciato ben dieci anni fa, più precisamente il 26 luglio 2013 su Nintendo Wii U, per poi ritornare con il porting Pikmin 3 Deluxe su Nintendo Switch il 30 ottobre 2020.

Per chi non lo sapesse, quella di Pikmin è una serie di videogiochi strategici in tempo reale creata da Shigeru Miyamoto in persona. L'obiettivo del giocatore è quello di controllare un grande numero di creaturine per portare a termine compiti di vario tipo, come costruire nuove strutture, distruggere barriere e sconfiggere nemici. I Pikmin sono disponibili in tante tipologie differenti, ognuna specializzata in una determinata occupazione.