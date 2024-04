Pikmin 4: ora l'edizione fisica è acquistabile su Amazon al minimo storico

Pikmin 4 è un videogioco di strategia in tempo reale, si tratta del quinto capitolo della serie (quarto della serie principale), uscito in esclusiva per Nintendo Switch il 21 luglio 2023 ed oggi in offerta in edizione fisica su Amazon Italia.

Vai subito all'offerta Nel nuovo capitolo della serie controlleremo il protagonista che si affiderà al suo compagno Occin e ai minuscoli Pikmin, necessari a sconfiggere i nemici e risolvere gli enigmi. Occin, il nostro fidato amico a quattro zampe, seguirà il leader e sarà in grado di spostare oggetti, trasportare i Pikmin e distruggere gli ostacoli. I Pikmin andranno allevati per essere utilizzati in gruppo per sconfiggere i nemici più robusti, spetterà a noi bilanciare i piccoli Pikmin per sconfiggere i nemici anche grazie alle loro diverse abilità.



Ora su Amazon Italia è in offerta al prezzo scontato di 41,99 euro, con lo sconto di 18 euro dal prezzo di listino, si tratta una super occasione per giocalo a pochi giorni dall'uscita e risparmiare.

Clicca qui per acquistare Pikmin 4 ad un prezzo scontato su Amazon Italia

Il quarto capitolo della serie arriva dopo ben 9 anni dal lancio del titolo precedente, uscito nel 2013 per Nintendo Wii U e poi riproposto in edizione espansa e rifinita nel 2020 per Nintendo Switch.

Seguite il nostro canale Telegram per non perdervi le migliori promozioni, nuovi restock di console PS5 e tutti i preordini dei giochi in arrivo, di seguito il link.

Vuoi azzerare le spese di spedizione sui tuoi acquisti Amazon? Iscriviti ad Amazon Prime! I primi 30 giorni sono gratis e te li offre Amazon. E se sei uno studente avrai ben 90 giorni gratis! Che cosa stai aspettando? Goditi tutti i vantaggi del programma Prime di Amazon, come l'accesso ai film e serie TV più amati di Prime Video e ai giochi gratis di Prime Gaming. Non ti basta? Amazon ti offre anche TRE MESI di Music Unlimited, DUE MESI di Kindle Unlimited e 30 giorni Audible. Attiva l'iscrizione di prova a questi servizi!