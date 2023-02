Pikmin 4: ora l'edizione fisica è in preordine con data di uscita prevista il 21 luglio

Pikmin 4 è tornato a mostrarsi in occasione del Nintendo Direct dell'8 febbraio nel quale è stato riprodotto il primo video gameplay del gioco. Il titolo è un videogioco di strategia in tempo reale, si tratta del quinto capitolo della serie (quarto della serie principale), in uscita in esclusiva per Nintendo Switch il 21 luglio.

Nel nuovo capitolo della serie controlleremo il protagonista che si affiderà al suo compagno Occin e ai minuscoli Pikmin, necessari a sconfiggere i nemici e risolvere gli enigmi. Occin, il nostro fidato amico a quattro zampe, seguirà il leader e sarà in grado di spostare oggetti, trasportare i Pikmin e distruggere gli ostacoli. I Pikmin andranno allevati per essere utilizzati in gruppo per sconfiggere i nemici più robusti, spetterà a noi bilanciare i piccoli Pikmin per sconfiggere i nemici anche grazie alle loro diverse abilità.

Clicca qui per preordinare Pikmin 4 al prezzo minimo garantito su Amazon Italia

Il quarto capitolo della serie arriva dopo ben 9 anni dal lancio del titolo precedente, uscito nel 2013 per Nintendo Wii U e poi riproposto in edizione espansa e rifinita nel 2020 per Nintendo Switch.

Seguite il nostro canale Telegram per non perdervi le migliori promozioni, nuovi restock di console PS5 e tutti i preordini dei giochi in arrivo, di seguito il link.