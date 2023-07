Pikmin 4, Exoprimal e Disney Illusion Island: i nuovi videogiochi di luglio 2023

Dopo sei mesi ricchissimi di nuove pubblicazioni, ha ufficialmente inizio l'attesa per i grandi AAA della seconda metà del 2023, da Starfield a Marvel's Spider-Man 2.

Con il giro di boa, è dunque tempo di scoprire i videogiochi più attesi di luglio su PC e console. Mese particolarmente intenso per i possessori di Nintendo Switch, che potranno dare il benvenuto a due attese esclusive, tra Pikmin 4 e Disney Illusion Island, mentre il pubblico PC potrà accogliere il porting di Ratchet & Clank Rift Apart.

Nuovi giochi luglio 2023

The Legend of Heroes Trails into Reverie PC, PS5, PS4, Nintendo Switch 7 luglio

Oxenfree 2 Lost Signals PC, PS5, PS4, Nintendo Switch 12 luglio

Jagged Alliance 3 PC 14 luglio

Viewfinder PC, PS5 18 luglio

Crime O' Clock PC, Nintendo Switch 21 luglio

Remnant 2 PC, PS5, Xbox Series X|S 25 luglio

Double Dragon Gaiden Rise of the Dragons PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Switch 27 luglio

The Expanse The Telltale Series PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PS4, Xbox One 27 luglio

F1 Manager 2023 PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One 31 luglio

Exoprimal su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One dal 14 luglio

Dinosauri e robottoni si apprestano a esordire in questa nuova IP firmata dagli sviluppatori di Capcom. Esperienza online con struttura a squadre, Exoprimal conduce i giocatori alla scoperta di un 2040 a dir poco sopra le righe. In questo scenario futuristico, orde di dinosauri minacciano infatti la sopravvivenza del genere umano, la cui unica speranza di sopravvivenza consiste nell'ingaggiare una lotta senza quartiere contro le creature preistoriche. Nei panni di exocombattenti, i protagonisti di Exoprimal dovranno assumere la guida di imponenti mech, denominati exocorazze, anche su Xbox Game Pass sin dal day one. Per tutti i dettagli sul gameplay, potete consultare la nostra prova di Exoprimal.

Pikmin 4 su Nintendo Switch dal 21 luglio

Con tantissime novità rispetto al già apprezzato Pikmin 3: Deluxe, Nintendo Switch accoglie finalmente un nuovo capitolo della serie ideata da Shigeru Miyamoto. Per l'occasione, Pikmin 4 presenterà agli appassionati due specie di creaturine inedite, tra Pikmin di ghiaccio e Pikmin iridescenti. A rinfrescare la formula di gioco contribuirà anche l'ingresso in scena di Occin, il simpatico cane da soccorso che assisterà il protagonista in una nuova missione di salvataggio sul pianeta PNF-404. Scenari inediti e un intero equipaggio da mettere al sicuro attendono nell'esclusiva della Grande N, descritta nel dettaglio nella nostra prova di Pikmin 4. Ricordiamo inoltre che al momento è disponibile su Nintendo eShop una demo gratuita dedicata al titolo.

Ratchet & Clank Rift Apart su PC dal 26 luglio

Disney Illusion Island su Nintendo Switch dal 28 luglio

Dopo l'esordio in esclusiva su PlayStation 5, l'ultima epopea interdimensionale di Ratchet & Clank si fa strada anche su PC, grazie a un porting molto atteso. Firmata da, la riedizione dell'opera di Insomniac Games potrà contare su diverse feature dedicate, oltre a un supporto completo aSu PC, Ratchet & Clank: Rift Apart supporterà diverse risoluzioni, inclusi i formati ultrawide. Sul fronte tecnico, si segnala inoltre la possibilità di, il supporto alle tecnologie NVIDA Reflex e NVIDIA DLAA, oltre a una resa degli ambienti interni ed esterni arricchita dall'utilizzo del Ray Tracing.

Metroidvania legato all'immaginario della casa di Mickey Mouse, Disney Illusion Island è in arrivo in esclusiva su console Nintendo. Nei panni di Topolino, Minnie, Pippo e Paperino, i giocatori dovranno cercare di offrire il proprio aiuto ai bizzarri abitanti dell'isola di Monoth. Colpito da una maledizione, l'atollo è in grave pericolo, ma i quattro eroi del mondo Disney sono pronti a unire le forze per scongiurare il peggio. Con una variopinta estetica cartoon, Disney Illusion Island si presenta come un action platform ricco di stile, da vivere in solitaria o in compagnia, grazie al supporto alla modalità cooperativa per un massimo di quattro giocatori.