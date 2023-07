Pikmin 4: festeggiate al meglio il day one con le nuove icone su Nintendo Switch Online

Dopo una lunga attesa, il momento è giunto: la line-up di Nintendo ha accolto Pikmin 4, un capolavoro per Nintendo Switch che segna il debutto un capitolo della saga nuovo di zecca sulla nota console ibrida di Nintendo. Il 21 luglio è arrivato; qual buon modo per festeggiare il day one, se non con nuove icone per il proprio account?

In concomitanza dell'arrivo di Pikmin 4 su Switch con Occin che ne combina di tutti i colori nel trailer di lancio della grande avventura, la casa di Kyoto ha rilasciato alcune icone a tema Pikmin per tutti i possessori di Nintendo Switch Online. Si tratta di una consuetudine, ormai ben nota ai membri più affezionati a quanto realizzato con la console ibrida che ha segnato il suo debutto nel 2017. Però, anche in questo caso come in tutti gli altri, l'iniziativa legata alle nuove icone con i propri Pikmin preferiti è a tempo limitato.

È possibile comprare i nuovi set di personaggi, sfondi e cornici fino al 10 agosto. È quindi tempo di affrettarsi prima che sia troppo tardi; ogni elemento acquistato avrà un valore pari a dieci punti platino per le icone dei personaggi e di cinque punti platino per sfondi e cornici. Tuttavia, come accennato poco sopra, è obbligatorio possedere una sottoscrizione al Nintendo Switch Online nella sua versione base o con il pacchetto aggiuntivo.