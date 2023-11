Pikmin 4 è un flop? Ma proprio no, è il gioco più venduto della serie

Pikmin 4, uscito lo scorso mese di luglio, sembra essere passato inosservato presso il grande pubblico rispetto ad altri blockbuster Nintendo come The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, ma in realtà non è affatto così dal momento che in pochi mesi è diventato il gioco più venduto della serie.

Da luglio a settembre 2023, Pikmin 4 ha piazzato 2.61 milioni di copie in tutto il mondo, di fatto superando le vendite di Pikmin, Pikmin 2 e Pikmin 3 nello stesso lasso di tempo. Il record di gioco più venduto della serie apparteneva fino ad ora a Pikmin 3 Deluxe, uscito a ottobre 2020 e capace di piazzare 2.4 milioni di copie, dato aggiornato a dicembre 2022. Pikmin 4 ha riscosso notevole successo sopratutto in Giappone, dove ha dominato le classifiche per buona parte dei mesi di luglio e agosto, totalizzano ad oggi oltre 930.000 copie fisiche vendute solo in Giappone e dove sta continuando a vendere comunque molto bene sul mercato retail.

Nonostante le buone vendite, Pikmin 4 non rientra nella classifica de giochi Switch più venduti di sempre, dove troviamo Mario Kart 8 Deluxe al primo posto con oltre 57 milioni di copie, seguito da Animal Crossing New Horizons con oltre 43 milioni di copie distribuite.