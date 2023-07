Pikmin 4: guida alla personalizzazione e all'editor del personaggio

Pikmin 4 è finalmente arrivato sugli scaffali di tutti i negozi e propone una quantità di contenuti ben superiore a quella dei suoi predecessori. Tra le tante possibilità offerte dall'esclusiva Switch troviamo anche quella relativa alla creazione del personaggio che ci accompagnerà nel corso della storia. Scopriamo come modificarne l'aspetto.

A differenza di quanto accade solitamente nelle produzioni che consentono al giocatore di creare il proprio protagonista, nel caso di Pikmin 4 non avrete immediatamente accesso all’editor del personaggio. Per poter visitare questa schermata dovrete innanzitutto dare il via ad una nuova partita e poi procedere con il completamento della breve missione tutorial con Olimar, durante la quale vi verranno spiegate le basi del gameplay dell’esclusiva Nintendo Switch. Conclusa questa fase iniziale, assisterete ad un breve filmato introduttivo, dopodiché giungerà il momento tanto desiderato: potrete dare vita al vostro alter ego digitale.

Ecco tutte le schermate che compongono l'editor del protagonista di Pikmin 4:

Colore della pelle Corporatura (avrete quattro differenti opzioni)

Lineamenti (le scelte variano in base alla corporatura)

Capigliatura (le scelte variano in base alla corporatura)

Colore dei capelli (e dei baffi, se sono presenti sul volto del personaggio)

Colore della tuta

Una volta scelto il look del protagonista, dovrete utilizzare lo schermo della console o il Joy-Con per scrivere il suo nome sulla tastiera virtuale. Completato anche questo passaggio, potrete dare il via alla vostra nuova avventura.

Occorre però fare due precisazioni molto importanti. La prima è che qualsiasi scelta legata all'estetica del personaggio non ha valenza in termini di gameplay: questo significa che non importa quale sia la forma o il colore del protagonista, poiché non ci saranno conseguenze sulle sue abilità di movimento o su altri aspetti del gioco. La seconda cosa da ricordare è che sia il nome che l'aspetto del protagonista possono essere cambiati in un secondo momento, quindi non dovrete ricominciare il gioco da zero nel caso in cui doveste avere un ripensamento sull'ID, sull'acconciatura o su qualsiasi altro particolare.

Per saperne di più sulla nuova esclusiva Nintendo vi rimandiamo alla recensione di Pikmin 4, ora disponibile su tutte le console della famiglia Switch.