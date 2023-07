Pikmin 4, lancio epocale anche in Giappone: i Pikmin dominano la classifica dei giochi

Ne abbiamo già parlato in precedenza nella nostra recensione: Pikmin 4 è un capolavoro per Nintendo Switch e questa nuova iterazione sena un grande punto di svolta per la saga ideata da Shigeru Miyamoto. L'era dei Pikmin è tornata in grande stile e sotto le luci della ribalta, come visto a partire dai risultati conseguiti nei primi giorni.

Pikmin 4 è arrivato primo nella classifica inglese dei top 10 giochi in UK ma, nonostante questo, l'ultima esclusiva di casa Nintendo non accenna a frenare la sua corsa: l'ultima produzione del brand in questione sta continuano a riscotere un successo più che meritato anche in mercati ben lontani da quello occidentale, stando a quanto riportato anche da testate internazionali del calibro di Famitsu.

Pikmin 4 è arrivato a quota 400mila unità vendute, rispecchiando il trend più che positivo di Nintendo Switch che si avvicina a quota 30 milioni di unità in Giappone, con dei numeri che sono da capogiro per la Grande N: sul lato hardware, infatti, la Terra del Sol Levante continua a vedere in prima posizione la famiglia delle console Nintendo, seguite poi dall'ecosistema PlayStation ed infine dalla next-gen targata Xbox. Qui di seguito vi riportiamo tutti i dati emersi negli ultimi giorni:

Console più vendute in Giappone

Switch OLED – 47,940 unità;

Switch – 14,815 unità;

Switch Lite – 8,425 unità;

PS5 – 42,967 unità;

PS5 Digital Edition – 3,594 unità;

PS4 – 4,309 unità;

Xbox Series X – 1,078 unità;

Xbox Series S – 80 unità;

New 2DS LL – 22 unità.

Giochi più venduti in Giappone

Pikmin 4 – 401,853 unità;

Zelda: Tears of the Kingdom – 15,616 unità di 1,775,035 totali;

Mario Kart 8 Deluxe – 10,749 unità di 5,385,022 totali;

Nobunaga’s Ambition: Awakening versione Nintendo Switch – 10,633;

Nobunaga’s Ambition: Awakening versione PlayStation 4– 10,434;

Minecraft versione Nintendo Switch– 7,512 unità di 3,200,000 totali;

Splatoon 3 – 6,337 unità di 4,066,350 totali;

Nintendo Switch Sports – 5,784 unità di 1,131,645 totali;

Final Fantasy XVI – 4,904 unità di 401,376 totali;

Super Smash Bros. Ultimate – 4,844 unità di 5,239,500 totali.

Pikmin 4 è un successo incredibile e l'estate di Nintendo è senza alcun dubbio dominata dal quarto capitolo di una saga importante nel panorama della Grande N. Vi state cimentando con questa avventura? In tal caso, vi suggeriamo di scoprire la nostra guida alla personalizzazione e all'editor del personaggio in Pikmin 4.