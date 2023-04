Pikmin 4: un nuovo leak avrebbe svelato un importante dettaglio sui Pikmin

Gli ultimi mesi del 2022 sono stati forieri di ottime notizie provenienti dal mondo Nintendo:Pikmin 4 è finalmente divenuto realtà e Miyamoto ha presentato il gioco al Nintendo Direct di settembre. Dopo l'importante annuncio, le notizie relative a Pikmin 4 sono state davvero poche, ma il titolo della Grande N è stato oggetto di recenti leak.

Il tutto nasce a seguito di un post su Reddit creato da PikiLeaks, l'account dietro la rivelazione di un dettaglio importante circa la nomenclatura dei Pikmin che verranno introdotti con la ventura iterazione. Il contenuto creato dall'utente di cui sopra, prontamente rimbalzato in rete e riportato anche da testate internazionali del calibro di Twisted Voxel, recita quanto segue:

"Io conosco alcune cose su Pikmin 4 e voglio condividerle prima che il gioco esca o che altri trailer mostrino ciò che già so. I quattro capitani avranno il nome di razze canine. Proprio come nell'ultimo capitolo di Pikmin, questi capitani avranno un proprio schema di nomi. Tuttavia, invece di parole in codice come Alfa, Charlie, Bravo e Delta, questi nuovi capitano avranno nomi di razze canine e il personaggio principale (il capitano dai capelli rosa) si chiamerà Pom, come la razza canina dei Pomerani."

"I nomi non sono fantastici... Lo so. Tuttavia! So qualcosa sulla meccanica di gioco della 'night mode'. In ogni caso, ho intenzione di condividere queste cose con voi in seguito. OH! Inoltre, mi è stato chiesto se il leak del Pikmin arancione con un occhio sia vero o meno e no. C'è un altro nuovo tipo di Pikmin nel gioco ma non è arancione".

Di carne al fuoco ve n'è tanta, soprattutto qualora questi leak dovessero rivelarsi veritieri - ricordiamo che non vi è ancora alcun riscontro ufficiale con relativi trailer pubblicati da Nintendo -. Pikmin 4 ha una data d'uscita su Switch rivelata dal gameplay del Nintendo Direct e non è da escludere che possano arrivare eventuali conferme (o smentite) di quanto detto da PikiLeaks nel corso delle prossime settimane, visto il day one del titolo dietro l'angolo.