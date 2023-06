Pikmin 4 si mostra nel nuovo video gameplay del Nintendo Direct, demo in arrivo

Alla fine Nintendo ha mantenuto la promessa e nel corso del Direct di questo pomeriggio ha dedicato un ampio spazio all'atteso Pikmin 4, di cui abbiamo potuto scoprire tante nuove meccaniche di gioco.

Durante la presentazione, l'azienda nipponica ci ha mostrato in che modo il tenero Occin, una sorta di cagnolone giallo, potrà aiutarci nell'avventura, visto che sarà in grado di collaborare con i Pikmin per trasportare oggetti più o meno grandi in giro per lo scenario. Ed è proprio durante le fasi di esplorazione che potremo imbatterci nei naufraghi da soccorrere: si tratta di una preziosa risorsa che, una volta rimessa in sesto, si stabilità alla base e contribuirà al suo sviluppo. In Pikmin 4 potremo anche partire in esplorazioni notturne, in cui potremo utilizzare gli inediti mostriciattoli iridescenti ed incontrare nemici particolarmente agguerriti.

Nel gioco troveremo anche una modalità chiamata Battaglia Dandori, mini-gioco in cui dovremo competere con un altro personaggio con l'obiettivo di raccogliere quanti più oggetti possibili entro il tempo limite.

A chiudere gli annunci troviamo quello della demo gratis del gioco, che verrà pubblicata sull'eShop il prossimo 29 giugno 2023. Per giocare invece la versione finale del titolo bisognerà attendere il 21 luglio 2023, giorno in cui sarà possibile acquistarlo esclusivamente su Nintendo Switch.