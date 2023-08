Pikmin 4 e Nintendo Switch, un successo intramontabile: ancora grandi numeri in Giappone

Sin dalla sua uscita nel corso del mese di luglio, non vi è stato altro che un gran parlare dell'ultimo capitolo della serie di Pikmin e del successo conseguito nei giorni a seguire: Pikmin 4 è un nuovo capolavoro per Nintendo Switch, come raccontatovi in sede di recensione, e continua ad essere dimostrato anche dai numeri raggiunti in Giappone.

Ad una settimana dal suo approdo in tutto il mondo, Pikmin 4 ha venduto al lancio in Giappone più di Final Fantasy 16 in un mese. Come se ciò non bastasse, l'ultima esclusiva della Grande N continua a dominare la classifica giapponese dei titoli più venduti: nella settimana che va dal 7 al 13 agosto, infatti, Pikmin 4 ha conseguito un totale di 69,989 unità piazzate sul mercato, tali da garantirle il primo posto tra tutti i prodotti più comprati nel lasso di tempo preso in esame.

Pikmin 4 ha sbaragliato la concorrenza ed ha levato il primo posto del podio ad esperienze del calibro di Mario Kart 8 e The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. I risultati registrati da Pikmin 4 vanno di pari passo con le vendite di Nintendo Switch OLED, le quali ammontano a 71,256. Siete curiosi di conoscere i dati completi per i giochi e l'hardware venduti dal 7 al 13 agosto?

Giochi venduti

[NSW] Pikmin 4 - 69,989 di 666,377 totali;

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 16,177 di 5,426,782 complessive, sin dal suo lancio al day one;

[NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 15,768. Le vendite totali in Giappone ammontano a 1,820,225;

[NSW] Minecraft – 9,878 copie vendute. I dati riportano un totale di unità piazzate pari a 3,225,961;

[NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 7,819 di 5,258,520 totali;

[NSW] Nintendo Switch Sports – 7,618 su 1,151,536 complessive;

[NSW] Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto – buon risultato per Game Freak, con le sue 7,128 unità vendute. Il totale ammonta a 5,092,971 copie.

[NSW] Splatoon 3 – 6,705, di cui 4,085,585 totali

[NSW] Natsu-Mon! 20th Century Summer Vacation – 6,155 di 37,594;

[NSW] Mario Party Superstars – 5,952 di 1,279,705 complessive.

Console vendute

Switch OLED ha venduto un totale di 71,256 unità dal 7 al 13 agosto. Il totale ammonta a 5,312,645 piattaforme;

PlayStation 5 – 45,095 su un totale di 3,588,885;

Switch – 12,446 su 19,496,224;

Switch Lite – 8,042 unità. L'ammontare complessivo sale a 5,449,594 unità;

PlayStation 5 Digital Edition – 5,767 di 558,901 piattaforme;

Xbox Series X – 1,639 unità. Le console della casa di Redmond arrivano ad un totale di 211,325 unità;

PlayStation 4 – 1,543 di 7,893,282 macchine vendute;

Xbox Series S – 653 su 269,659;

New 2DS LL (insieme a 2DS) – 29 di 1,192,053 totali.

Vi aspettavate un successo così elevato per Pikmin 4?