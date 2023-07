Pikmin 4 non ha rivali: attesissimo in Giappone, supera FF7 Rebirth e Armored Core 6

Complice probabilmente anche la pubblicazione della demo gratis di Pikmin 4, il nuovo capitolo della serie firmata da Shigeru Miyamoto è attesissima in quel del Giappone.

Nel Sol Levante, i lettori di Famitsu - noto magazine nipponico - non hanno avuto esitazioni e hanno eletto Pikmin 4 come il gioco che desiderano maggiormente. Eppure non mancano certo i rivali, tra l'imminente ritorno in scena di FromSoftware con Armored Core VI e l'avvicinarsi dell'esordio di Final Fantasy VII: Rebirth, secondo capitolo del progetto di remake di Square Enix.

Di seguito trovate la classifica settimanale redatta dalla community di Famitsu:

[Nintendo Switch] Pikmin 4 – 721 voti [PS5] Final Fantasy VII Rebirth – 509 voti [PS5] Pragmata – 339 voti [PS5] Like a Dragon 8 – 323 voti [Nintendo Switch] Atelier Marie Remake – 223 voti [PS5] Armored Core VI – 212 voti [PS5] Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name – 186 voti [Nintendo Switch] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! – 175 voti [PS5] Tekken 8 – 164 voti [PS5] Ys X – 162 voti

Con oltre settecento voti, i piccoli Pikmin hanno distanziato nettamente Cloud e compagni, che si sono dovuti "accontentare" di circa cinquecento preferenze. Medaglia di bronzo invece per Capcom, che nonostante il rinvio di Pragmata a data da destinarsi continua a stuzzicare la curiosità del pubblico con la sua misteriosa nuova IP.