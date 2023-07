Pikmin 4, perché la serie non vende come altre IP Nintendo? Le riflessioni di Miyamoto

Sebbene rientri certamente tra le serie simbolo di Nintendo, quella di Pikmin non è certo un'IP dallo stesso potenziale commerciale di altri franchise della casa di Kyoto come Super Mario o The Legend of Zelda.

Nel corso di una discussione con altri sviluppatori di Pikmin 4, Shigeru Miyamoto ha parlato delle vendite del franchise, riflettendo sul motivo per cui, pur avendo sempre offerto buone performance, non abbia mai toccato picchi particolarmente esaltanti. Si tratta di un quesito a cui lo storico volto di Nintendo ha sempre pensato, e la risposta potrebbe essere legata alla difficoltà di gioco.

"Ci sono stati tre giochi nella serie fino ad ora, da Pikmin a Pikmin 3, e personalmente mi sono sempre chiesto: 'Perché non sono esplosi di più in termini di vendite anche se sono così divertenti da giocare? Perché le persone pensano che siano così difficili?'.

Capisco che le persone facciano fatica quando la morte diventa un fattore. Ma penso che la forza del franchise risieda nel suo rapporto con la mortalità. Se qualcosa è irreversibile, devi trovare un modo per evitare che accadano cose indesiderate. Per cercare di impedire la morte dei Pikmin, devi fare pratica col 'Dandori'. Per me, questo è ciò che rende questo gioco unico. Penso che le persone trovino Pikmin difficile per due motivi: i controlli e la profondità del gameplay. Ho passato molto tempo a riflettere su come trasmettere questi punti come "interessanti" anziché "difficili".

Nonostante questi dubbi, Nintendo non ha mai pensato di tradire le aspettative dei fan in favore di un gameplay più permissivo: "Vogliamo che quante più persone possibile giochino a Pikmin 4, ma se non è abbastanza simile a se stesso, non soddisferemmo le aspettative di coloro che hanno apprezzato la serie fino ad ora. Il primo gioco offriva una sfida più profonda, mentre il secondo era più ampio in termini di contenuti, e siamo tornati a qualcosa di più vicino al primo capitolo in Pikmin 3. Ma dopo averci pensato, mi sono reso conto che potevamo fare entrambe le cose. Potremmo mantenere la profondità del gameplay che rende Pikmin così interessante, fornendo allo stesso tempo il supporto funzionale per affrontare le sfide relative ai controlli".

Per tutti gli approfondimenti sull'esclusiva Nintendo Switch, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Pikmin 4.