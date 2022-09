Pikmin 4 è finalmente realtà! Miyamoto presenta il gioco al Nintendo Direct

Dopo oltre 20 anni dall'esordio del primo capitolo, il Capitano Olimar è pronto a tornare in azione con il quarto - attesissimo - capitolo della serie Pikmin!

Shigeru Miyamoto in persona è apparso sul palco virtuale del Nintendo Direct per presentare alla platea il tanto sospirato Pikmin 4. Con il teaser trailer che trovate in apertura a questa news, è stato confermato che la nuova avventura delle variopinte creaturine aliene raggiungerà gli scaffali videoludici nel corso del prossimo anno. Purtroppo, nonostante la lunga attesa che ha contraddistinto il reveal del titolo, Nintendo ha deciso di non mostrarne ancora il gameplay.

Con il breve teaser che trovate in apertura a questa news, è stato tuttavia confermato che Pikmin 4 arriverà su Nintendo Switch nel corso del 2023. Tra le sorprese dell'appuntamento, ha fatto capolino anche l'annuncio di Fire Emblem: Engage e la conferma della data di uscita di Octopath Traveler 2.