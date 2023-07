Pikmin 4, la prima recensione è positiva! Il verdetto di Famitsu

Con l'uscita di Pikmin 4 ormai dietro l'angolo (l'esclusiva Nintendo Switch sarà disponibile dal 21 luglio), iniziano a comparire in rete i verdetti sulla nuova avventura targata Nintendo. E stando alla primissima valutazione ufficiale, il nuovo Pikmin sembra confermarsi un'altra grande aggiunta alla serie.

Pikmin 4 è stato infatti premiato dalla rivista nipponica Famitsu con un ottimo 35/40, frutto della media di tre 9 e un 8 assegnato dai redattori della testata. Il voto è leggermente inferiore a quanto assegnato a Pikmin 3 per Wii U nel lontano 2013 (che prese un 37/40), ma in ogni caso la serie Nintendo si conferma una certezza per tutti gli appassionati che la seguono dal lontano 2001, anno in cui il primo episodio fece il suo esordio su GameCube (a tal proposito, non perdetevi il nostro speciale su Pikmin 1+2 per Nintendo Switch).

Oltre a Pikmin 4, sul numero 1807 di Famitsu trovano spazio altri due giochi: Crymachina per PS5, PS4 e Switch riceve un 30/40 (7/8/7/8), mentre Master Detective Archives Rain Code per Switch convince la redazione con un pregevole 33/40 (8/8/9/8). Parlando a proposito dell'avventura investigativa dagli autori di Danganronpa, la nostra recensione di Master Detective Archives Rain Code vi rivela tutto quello che c'è da sapere su contenuti, pregi e difetti.