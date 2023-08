Pikmin 4, Remnant 2 e Atlas Fallen: i voti di EDGE non sono troppo generosi

La nota rivista britannica EDGE ha recentemente pubblicato il suo nuovo numero editoriale, all'interno del quale possiamo andare a consultare le recensioni dei più importanti giochi pubblicati nelle ultime settimane.

Tra i giochi presi in esame da EDGE abbiamo Pikmin 4, il capitolo più recente della serie ideata da Shigeru Miyamoto e disponibile su Switch dal 21 luglio, Atlas Fallen, il nuovo action-GDR degli autori di The Surge (sulle nostre pagine trovate la Recensione di Atlas Fallen), e Remnant 2, seguito della serie sparatutto in terza persona ispirata ai soulslike di FromSoftware. Nessuno di questi titoli è riuscito a toccare vette particolarmente alte nelle valutazioni di EDGE, come potete osservare di seguito:

Exoprimal – 7

Pikmin 4 – 7

Shadow Gambit – 8

Atlas Fallen – 6

The Banished Vault – 5

Jagged Alliance 3 – 7

Remnant 2 – 6

Videoverse – 8

Viewfinder – 8

Stray Gods: The Roleplaying Musical – 6

Sludge Life 2 – 7

Sebbene non siano stati assegnati voti penalizzanti nei confronti dei titoli sopracitati, nessuna delle maggiori produzioni pubblicate in queste settimane, incluso anche Exoprimal di Capcom, è riuscita a colpire in modo particolare EDGE, che invece decide di premiare con degli 8 titoli più contenuti nei valori produttivi come Shadow Gambit, Videoverse e Viewfinder. Siete d'accordo con gli ultimi voti assegnati da EDGE?