Pikmin 4 scansa Final Fantasy 7 Rebirth: il più atteso dai lettori Famitsu

Nella tradizionale classifica stilata da Famitsu, dopo la lunga lotta che per mesi ha visto Zelda Tears of the Kingdom sfidare (e poi detronizzare) Final Fantasy XVI, è il momento di inaugurare un nuovo scontro, quello fra Pikmin 4 e Final Fantasy 7 Rebirth.

Complice anche la demo di Pikmin 4 rilasciata a fine giugno, la nuova avventura in arrivo su Switch il 21 Luglio 2023 sembra non avere rivali in Giappone e non teme nemmeno quel colosso di Final Fantasy 7 Rebirth, seconda parte del progetto del remake di FF7.

A seguire trovate la classifica completa dei titoli più attesi dai lettori di Famitsu:

[NSW] Pikmin 4 – 694 voti [PS5] Final Fantasy VII Rebirth – 652 voti [PS5] Pragmata – 353 voti [PS5] Like a Dragon 8 – 350 voti [NSW] Ys X – 244 voti [PS5] Armored Core VI – 233 voti [PS5] Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name – 228 voti [NSW] Super Mario RPG – 175 voti [PS5] Persona 3 Reload – 173 voti [PS4] Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name – 172 voti [NSW] Natsu-Mon! 20th Century Summer Vacation – 170 voti [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! – 167 voti [PS5] Tekken 8 – 166 voti [PS4] Like a Dragon 8 – 164 voti [NSW] Super Mario Bros. Wonder – 138 voti [NSW] Baten Kaitos I & II HD Remaster – 127 voti [PS5] Ys X – 111 voti [PS4] Persona 3 Reload – 106 voti [NSW] Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars – 99 voti [NSW] Dragon Quest Monsters: The Dark Prince – 98 voti [NSW] Persona 5 Tactica – 95 voti [NSW] Super Bomberman R 2 – 93 voti [NSW] Professor Layton and the New World of Steam – 92 voti [PS5] Metaphor: ReFantazio – 90 voti [NSW] Ushiro – 88 voti [NSW] Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai – 87 voti [PS5] Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes – 85 voti [PS5] Assassin’s Creed Mirage – 80 voti [PS4] Ys X – 76 voti [PS4] Granblue Fantasy Relink – 74 voti

Anche nelle scorse settimane Pikmin 4 era più atteso di Final Fantasy 7 Rebirth, quindi al momento resta confermato il trend. Dopo l'uscita del gioco, che ormai si fa imminente, non dovremo che stare a guardare gli ulteriori ribaltamenti che potrebbero seguire in classifica.