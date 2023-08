Pikmin 4, al successo non c'è mai fine: i Pikmin dominano ancora il Giappone

Solo una settimana fa vi abbiamo parlato del successo di Pikmin 4 che ha venduto al lancio in Giappone più di Final Fantasy XVI in un mese, con dei dati di copie piazzate aggiornati fino al 28 luglio. Nella giornata di oggi sono però giunti i resoconti totali del mercato giapponese, ove vengono presi in esame i giorni che vanno dal 24 al 30 luglio.

Dopo aver battuto Final Fantasy 16 è stata ora per Pikmin 4 di dominare l'eShop, ma l'ultima IP del panorama Nintendo non accenna a cedere il passo nella Terra del Sol Levante. Qui di seguito vi riportiamo i dati relativi al software venduto nel corso della precedente settimana sulla console ibrida della Grande N:

[NSW] Pikmin 4 – 115,697 di 517,550 unità totali;

[NSW] Natsu-Mon: 20th Century Summer Vacation – 18,267 unità;

[NSW] Zelda: Tears of the Kingdom – 14,749 di 1,789,784 unità totali;

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 11,440 di 5,396,462 unità totali;

[NSW] Minecraft – 7,597 di 3,207,597 unità totali;

[NSW] Crymachina – 7,417 unità;

[NSW] Disney Illusion Island – 7,172 unità;

[NSW] Nintendo Switch Sports – 5,782 di 1,137,427 unità totali;

[NSW] Splatoon 3 – 5,609 di 4,071,959 unità totali;

[PS5] Crymachina – 5,228 unità;

[NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 5,157 di 5,244,657 unità totali;

[NSW] Ring Fit Adventure – 4,631 di 3,428,016 unità totali;

[NSW] Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto – 4,414 di 5,081,044 unità totali;

[NSW] Animal Crossing: New Horizons – 4,127 di 7,502,049 unità totali;

[NSW] Mario Party Superstars – 3,822 di 1,268,802 unità totali;

[PS5] Final Fantasy XVI – 3,513 di 404,889 unità totali;

[NSW] Hayarigami 1-2-3 Pack – 3,182 unità;

[NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – 3,071 di 2,898,896 unità totali;

[NSW] Kirby’s Return to Dream Land Deluxe – 2,659 di 465,176 unità totali

[PS4] Crymachina – 2,611 unità;

[NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics – 2,463 di 1,142,233 unità totali;

[NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – 2,418 di 1,171,028 unità totali

[NSW] Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival – 2,294 di 194,472 unità totali;

[NSW] eBaseball Powerful Pro Baseball 2022 – 2,264 di 282,167 unità totali;

[NSW] Zelda: Breath of the Wild – 2,169 di 2,230,518 unità totali;

[NSW] Nobunaga’s Ambition: Awakening – 2,133 di 12,766 unità totali;

[NSW] Kirby e la Terra Perduta – 1,915 di 1,045,315 unità totali;

[NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe – 1,840 di 1,278,762 unità totali;

[PS4] Nobunaga’s Ambition: Awakening – 1,759 di 12,193 unità totali;

[NSW] Puyo Puyo Tetris 2 Special Price – 1,731 di 78,148 unità totali.

Il mercato giapponese continua ad accogliere positivamente Pikmin 4, il successo dell'estate 2023 di Nintendo insieme a colossi del panorama Switch del calibro di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e non solo.