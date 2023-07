Pikmin 4 su Switch: Occin è sempre più adorabile nel nuovo video di Nintendo

Nintendo pubblica un nuovo video promozionale del sempre più atteso Pikmin 4 con l'adorabile Occin, il cucciolone che ci accompagnerà e assisterà nel corso dell'avventura strategica ormai prossima ad approdare su Switch.

Il trailer datoci in pasto dalla Grande N ci catapulta ancora una volta in questo micromondo per farci assistere ad alcune delle avventure che dovremo vivere insieme ai Pikmin e ad Occin. L'adorabile micro-creatura dalle sembianze canine ci aiuterà a completare gli incarichi e le attività più complesse, fornendo così un supporto indispensabile ai Pikmin e agli intrepidi avventurieri spaziali desiderosi di portare a termine la missione.

Qualora ve lo foste perso, qui trovate il nostro articolo di approfondimento sull'evoluzione di Pikmin 4 tra esplorazione, equipaggio, dungeon e cipolle, con tanti spunti di riflessione sui contenuti che andranno a caratterizzare la nuova esclusiva Switch in arrivo il prossimo 21 luglio sulla famiglia di console ibride di casa di Nintendo.

Sapevate inoltre che su eShop c'è la demo di Pikmin 4 per Switch? La versione dimostrativa della nuova avventura strategica della casa di Kyoto offre un assaggio della campagna principale, delle meccaniche cooperative e della modalità chiamata Battaglia Dandori: i progressi compiuti potranno essere trasferiti al gioco finale. Dopo aver collezionato 1.500 unità di Sparklium e aver completato le attività proposte dalla demo, inoltre, è possibile accere a ricompense speciali tramite l'apposita app per smartphone Pikmin Bloom.