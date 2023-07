Pikmin 4 primo in UK ma la vera notizia è Final Fantasy 16 fuori dalla top 10 inglese

Uscito in un periodo poco fortunato per le vendite di videogiochi, Pikmin 4 sembra aver riscosso un buon successo al lancio in Gran Bretagna, debuttando alla prima posizione con vendite in aumento del 45% rispetto a quelle di Pikmin 3 Deluxe nella prima settimana.

Le vendite fisiche di Pikmin 4 tuttavia sono di poco inferiori rispetto a quelle di Fire Emblem Engage, gioco Nintendo uscito lo scorso mese di gennaio, non parliamo quindi di cifre particolarmente elevati ma sufficienti per debuttare al primo posto della classifica inglese.

Classifica inglese: Final Fantasy 16 è fuori!

PIKMIN 4 FIFA 23 THE SIMS 4 HORSE RANCH THE LEGEND OF ZELDA TEARS OF THE KINGDOM MARIO KART 8 DELUXE HOGWARTS LEGACY CALL OF DUTY MODERN WARFARE II MINECRAFT ELDEN RING DIABLO IV

Secondo posto per FIFA 23 seguito da Horse Ranch, espansione di The Sims 4. Per trovare altri giochi Nintendo bisogna arrivare alle posizioni 4 e 5 occupate rispettivamente da The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e Mario Kart 8 Deluxe.

Da segnalare invece la scomparsa di Final Fantasy XVI dalla top 10, ad un mese dal lancio il gioco Square Enix abbandona i piani alti della classifica inglese e occupa ora la posizione numero 16 preceduto da Nintendo Switch Sports, GTA V, Animal Crossing New Horizons, Street Fighter 6 e God of War Ragnarok.