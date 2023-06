Pikmin 4, tra Unreal Engine e multiplayer: i nuovi dettagli arrivano dal Giappone

A poche settimane di distanza dalla pubblicazione del trailer dedicato al prologo di Pikmin 4, dal Giappone arrivano ulteriori dettagli sull'esclusiva Nintendo Switch.

In quel del Sol Levante hanno infatti trovato diffusione nei negozi le download card ufficiali dedicate al gioco. Come spesso accade, sul retro di queste ultime risultano impressi dettagli interessanti sul titolo proposto. Si apprende così che Pikmin 4 è stato confezionato dagli autori Nintendo tramite ricorso all'Unreal Engine, motore grafico di Epic Games. Come potete verificare in calce a questa news, l'avventura si mostra inoltre in azione in alcuni screenshot inediti.

Le informazioni riportate sulle download card di Pikmin 4 confermano la previsione di una modalità multiplayer, accessibile in locale tramite split-screen. Sembra inoltre che il secondo giocatore possa aiutare un amico tramite l'utilizzo di un mirino. Spazio infine alla conferma dell'inclusione di collezionabili nascosti tra le ambientazioni, con la download card di Pikmin 4 che cita espressamente palloni da spiaggia, origami e fidget spinner.



Al lancio della quarta avventura del Capitano Olimar mancano ormai poche settimane, con l'esordio del gioco in programma per il 21 luglio 2023. Ad anticipare la data di lancio potrebbe pensarci un nuovo Nintendo Direct, che secondo i rumor potrebbe portare con sé anche l'annuncio di un nuovo Super Mario in 2D.