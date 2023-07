Pikmin 4 ha venduto al lancio in Giappone più di Final Fantasy 16 in un mese

Pikmin non è uno dei franchise Nintendo più in vista ma Pikmin 4 per Nintendo Switch ha riscosso un clamoroso successo al lancio in Giappone, vendendo al debutto più di Final Fantasy XVI nel suo primo mese di vita.

Al lancio in Giappone, Pikmin 4 ha venduto 401.853 copie fisiche, di contro Final Fantasy XVI uscito a metà giugno su PlayStation 5 ha totalizzato ad oggi 401.376 copie fisiche. Questa la classifica della settimana legata la mercato giapponese:

Pikmin 4 401,853 The Legend of Zelda Tears of the Kingdom 15,616 Mario Kart 8 Deluxe 10,749 Nobunaga’s Ambition Awakening per Nintendo Switch 10,633 Nobunaga’s Ambition Awakening PS4 10,434 Minecraft Nintendo Switch Edition 7,512 Splatoon 3 6,337 Nintendo Switch Sports 5,784 Final Fantasy 16 4,904 Super Smash Bros Ultimate 4,844

Final Fantasy 16 sta vendendo inaspettatamente poco in Giappone, a livello mondiale Final Fantasy XVI ha superato quota tre milioni di copie distribuite, in Asia l'ultima fantasia finale di Square Enix sta faticando a tenere il passo a livello commerciale, al contrario The Legend of Zelda Tears of the Kingdom continua a vendere a ritmi sostenuti.

Difficile però fare paragoni: Pikmin 4 e Zelda sono disponibili sulla console più venduta in Giappone mentre Final Fantasy XVI è una esclusiva PlayStation 5, piattaforma che può contare su una base installata relativamente ridotta nel paese del Sol Levante rispetto alla console ibrida di Nintendo.