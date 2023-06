Pikmin 4: nuovo video per l'avventura strategica in esclusiva su Switch

Mentre fervono i preparativi per il Summer Game Fest Showcase 2023, Nintendo precede lo spettacolo digitale di Geoff Keighley pubblicando un nuovo video di Pikmin 4, la frizzante avventura strategica da vivere rigorosamente in esclusiva su Switch a partire da luglio.

Il filmato datoci in pasto dalla casa di Kyoto ci immerge nelle atmosfere di questa avventura con protagonisti i Pikmin di forme, colori e dimensioni diversi. Gli esploratori del nuovo capitolo dell'IP ideata da Shigeru Miyamoto avranno quindi l'opportunità di collaborare con i Pikmin per portare a termine tutta una serie di incarichi.

I Pikmin rossi, ad esempio, aiuteranno il nostro intrepido avventuriero a superare gli ostacoli di fuoco, mentre i Pikmin rossi sfrutteranno le loro ottime abilità di nuotatori per guadare fiumi e raggiungere aree inaccessibili al nostro personaggio. Ad accompagnarci in questo nuovo viaggio spaziale ci sarà anche Occin, un cane che affiancherà il personaggio per abbattere ostacoli, trascinare oggetti pesanti, trasportare i Pikmin sulla schiena e portare a compimento altri incarichi complessi.

Il nuovo atto dell'esperienza strategica di Nintendo è previsto al lancio per il 21 luglio, ovviamente in esclusiva su Switch. Prima di lasciarvi al nuovo video, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra anteprima di Pikmin 3, l'avventura strategica in arrivo questa estate su Switch.