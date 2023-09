Pikmin 5 su Nintendo Switch 2? 'Cercheremo di non farvi aspettare troppo!'

Forte del grande successo di vendite di Pikmin 4, la serie ideata da Shigeru Miyamoto sembra destinata a un futuro brillante, con gli appassionati che già pensano a un nuovo capitolo.

Il possibile sviluppo di Pikmin 5 è stato di recente oggetto di un breve scambio di battute tra la redazione statunitense di Eurogamer e il team creativo Nintendo. Nel corso di un'intervista, Takashi Tezuka - veterano di Kyoto e producer di Pikmin 4 - ha in particolare lasciato intendere che d'ora in avanti il tempo intercorso tra un gioco della serie e il suo successore potrebbe farsi più breve.

Come noto, dopo il lancio di Pikmin 3 su Wii U e la sua successiva riproposizione su Nintendo Switch, i fan del Capitano Olimar hanno dovuto attendere parecchio tempo prima di poter avere novità concrete su Pikmin 4. La nuova avventura ha in effetti impiegato circa dieci anni a raggiungere i lidi della console ibrida, una circostanza che però non sembra essere destinata a ripetersi. Alla richiesta di una riduzione dei tempi di attesa per Pikmin 5, Takashi Tezuka ha infatti replicato con un sorriso: "In effetti credo anche io che sarebbe meglio. Cercheremo di non farvi aspettare!"



Poche parole che però già lasciano sognare l'annuncio nei prossimi anni di un Pikmin 5, destinato probabilmente a vedere la luce sulla già chiacchieratissima Nintendo Switch 2!