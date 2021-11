Pikmin Bloom parte bene: il gioco in realtà aumentata a quota 2 milioni di download

Ora che Pikmin Bloom è disponibile anche in Europa, il gioco in realtà aumentava di Niantic ispirato alla celebre serie Nintendo nata su GameCube inizia a registrare i primi risultati rilevanti in termini di download, almeno stando ai dati forniti dal portale Sensor Tower.

In tutto il mondo Pikmin Bloom ha infatti raggiunto i 2 milioni di download, cifre magari tutt'altro che impressionanti se si pensa alle oltre 75 milioni di unità registrate da Pokémon GO oppure ai 12,5 milioni di Harry Potter Wizards Unite. Tuttavia il brand di Pikmin non gode certo della popolarità degli altri due illustri nomi, motivo per cui i risultati fin qui ottenuti si possono considerare un buon inizio per il nuovo titolo in realtà aumentata. Per quanto riguarda i dati sui singoli territori, il gioco sta ottenendo maggior successo in Giappone, dove ha registrato circa 864.000 download generando ricavi pari a 473.000 dollari. Seguono a ruota gli Stati Uniti ed il Regno Unito, sebbene in questi casi non ci siano numeri precisi.

Pikmin Bloom in origine si chiamava Pikmin GO, e il gioco consiste nel riempire di petali l'ambiente circostante avvalendosi dell'aiuto dei piccoli Pikmin per aumentare sempre di più le scorte in nostro possesso. Lo avete scaricato e provato?