Pikmin Bloom: disponibile il gioco in Realtà Aumentata dagli autori di Pokemon GO

Nel giorno del ventesimo anniversario di Pikmin, Niantic e Nintendo hanno annunciato e pubblicato Pikmin Bloom, gioco in realtà aumentata disponibile ora in soft launch in alcuni paesi su App Store e Google Play.

La sinossi ufficiale di Pikmin Bloom recita "Aiuta i tuoi Pikmin a crescere, fai sbocciare i fiori e tieni traccia dei tuoi preziosi ricordi. Come? Camminando! Che tu stia facendo una breve passeggiata dietro l'angolo o andando al lavoro, oggi è il primo giorno del resto delle tue avventure con i Pikmin! Raduna la tua squadra e intraprendi un viaggio di riscoperta dove ogni passo conta."

Pikmin Bloom è disponibile come download gratis su Google Play per Android e App Store per iPhone e iPad, al momento il gioco è scaricabile solo in Australia, Nuova Zelanda e Singapore, molto presto arriverà anche in altri paesi, come confermato da Niantic.

Gli autori di Pokemon GO hanno adattato la stessa filosofia al mondo dei Pikmin, Nintendo definisce Pikmin Bloom come una vera e propria esperienza interattiva in Realtà Aumentata, che vi aiuterà ad entrare in contatto con i Pikmin nel mondo reale. Aspettiamo che il gioco sia disponibile ufficialmente in Italia prima di esprimere giudizi in merito, il debutto nel nostro paese non dovrebbe essere troppo lontano.