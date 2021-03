Pikmin come Pokemon GO: Niantic e Nintendo insieme per nuove app in Realtà Aumentata

Niantic Labs e Nintendo hanno annunciato una collaborazione per lo sviluppo di app mobile in Realtà Aumentata con protagonisti i personaggi più celebri della casa di Kyoto. La prima applicazione sarà dedicata a Pikmin ed è pensata per "incoraggiare l'attività fisica e spingere le persone a camminare e muoversi di più."

Dopo il successo di Pokemon GO, Niantic Labs stringe una partnership con la casa di Kyoto, Pikmin sarà il primo prodotto sviluppato dallo studio Niantic Tokyo Studio (aperto nel 2018) e vedrà la luce alla fine dell'anno.

John Hanke, CEO di Niantic Labs, si è detto molto soddisfatto dell'opportunità di poter lavorare direttamente con Nintendo, trasportando i personaggi più amati della compagnia nel mondo della Realtà Aumentata. Pikmin è solamente il primo passo di un nuovo fruttuoso cammino come confermato anche da Shigeru Miyamoto, il quale si è detto impressionato dalla tecnologia AR messa a punto da Niantic Labs in questi anni.

L'obiettivo delle due aziende sarà quello di offrire esperienze alternative ai tradizionali videogiochi, espandendo il concept alla base di Pokemon GO e creando nuove opportunità per mantenersi in forma e socializzare. Non ci sono purtroppo altri dettagli, sul sito di Niantic Labs è possibile iscriversi alla newsletter per ricevere nuovi aggiornamenti su questo interessante progetto.