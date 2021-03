Pikmin GO, ecco come funziona: le prime informazioni sulla nuova App AR Nintendo!

Dopo il travolgete successo di Pokémon GO, Nintendo e Niantic hanno annunciato Pikmin GO, Applicazione pronta a sfruttare la Realtà Aumentata per portare le tenere creaturine di Miyamoto sugli smartphone di tutto il mondo.

Dopo aver osservato in azione una prima Beta del gioco mobile, la redazione di VGC offre i primi dettagli su quelle che saranno le meccaniche della produzione. Apprendiamo così che l'App spingerà i giocatori ad avventurarsi nel mondo reale, per accumulare con le proprie passeggiate sufficiente "Step Energy" per poter far crescere i propri Pikmin e mandarli poi in missione.



Con un set iniziale di semi degli esserini variopinti, i giocatori dovranno accumulare l'energia necessaria a procedere ad un primo raccolto. Ogni Pikmin potrà ricevere un nome dall'utente oppure uno generato in automatico da Pikmin GO. Al momento, sono confermate le specie di Pikmin già note al grande pubblico, ovvero, Pikmin gialli, blu, rossi, rocciosi, alati, viola e bianchi. In aggiunta, fanno il proprio debutto i "Pikmin Decorati", una varietà di Pikmin che offre decorazioni a tema legate al luogo in cui sono cresciuti. Questi ultimi possono essere generati da appositi semi oppure tramite interazione di Pikmin normali con altri Pikmin decorati.



Esattamente come nei giochi Nintendo, i Pikmin possono esplorare il mondo circostante, dove raccoglieranno diversi item, tra cui ovviamente gustosi frutti. Con questi ultimi, si creerà del Nettare in grado di far fiorire il capo dei nostri piccoli amici. Una speciale modalità consente inoltre di piantare fiori lungo il cammino. Alla base di Pikmin GO sembrano però esserci le Spedizioni, al termine delle quali le creature otterranno un oggetto speciale.

In attesa di maggiori informazioni, ricordiamo che Pikmin 3: Deluxe ha segnato un nuovo record per la saga, qualificandosi come il titolo di maggior successo. Nel frattempo, da Kyoto non giungono invece aggiornamenti sul destino di Pikmin 4.