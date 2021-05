Pikmin GO: Nintendo vuole pubblicare l'app AR nella seconda metà del 2021

Nintendo ha annunciato di aver chiuso il suo anno fiscale 2020-2021 con oltre 6 miliardi di dollari di entrate, una cifra simbolo del successo continuativo di Switch, che ormai punta a superare anche i numeri di Wii.

All'interno del report finanziario, la grande N ha anche delineato quelli che sono i suoi piani strategici per quanto riguarda il mercato mobile, ed in particolare il nuovo capitolo della serie di Pikmin che sfrutterà il campo della Realtà Aumentata.

Stando a quanto leggiamo, Nintendo sta collaborando con Niantic (già autori di Pokémon GO) per sviluppare una nuova applicazione per smart device incentrato sul franchise di Pikmin. Il titolo sarà pubblicato nella seconda metà del 2021, stando alle previsioni attuali. Nintendo ha poi sottolineato la volontà di elaborare ed attuare nuove strategie che incentivino i giocatori a fruire ancora dei titoli mobile già pubblicati in passato dalla casa di Kyoto.

Al momento non disponiamo di molte informazioni sul progetto, ma sappiamo che oltre ai tradizionali Pikmin gialli, blu, rossi, rocciosi, alati, viola e bianchi, faranno il proprio debutto i "Pikmin Decorati", una varietà che presenta decorazioni a tema legate al luogo in cui sono cresciuti. I Pikmin potranno esplorare liberamente il mondo circostante, esattamente come accade nei capitoli della serie principale, ma saranno presenti anche una modalità in cui piantare fiori lungo il cammino e le Spedizioni, al termine delle quali le creature otterranno una speciale ricompensa.