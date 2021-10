Pikmin GO diventa Pikmin Bloom: le creature Nintendo quasi pronte al lancio su mobile

Dopo l'annuncio da parte di Nintendo di una nuova App in Realtà Aumentata dedicata alle creaturine ideate da Miyamoto, il mobile game è stato generalmente conosciuto con il nome provvisorio di Pikmin GO.

Ora, la produzione di Niantic, già autrice del clamoroso successo di Pokémon GO, ha finalmente un titolo ufficiale: Pikmin Bloom. A svelarlo è il comparto Test Flight di App Store, che ha visto aggiornarsi la App con il nuovo nome. A margine dei beta test condotti sulla versione iOS di Pikmin Bloom, si apprendono inoltre ulteriori dettagli sul lancio del gioco in Realtà Aumentata, che dovrebbe essere ormai piuttosto prossimo.

A confermarlo, troviamo il fatto che Niantic e Nintendo abbiano iniziato a offrire indicazioni ai Beta tester su quelli che saranno i cambiamenti attesi in seguito al debutto globale di Pikmin Bloom. I giocatori, ad esempio, potranno conservare tutta la propria squadra di Pikmin costruita in Pikmin Bloom. Allo stesso modo, saranno conservati anche tutti gli oggetti acquistati nello store in-App. Previsto invece un sistema di allineamento del livello dei giocatori, che non potranno disporre di un grado di esperienza superiore al 60.



A questo punto, non resta che attendere la presentazione ufficiale di Pikmin Bloom, per scoprire come le creaturine amiche del Capitano Olimar prenderanno vita in Realtà Aumentata.