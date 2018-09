Pillars of Eternity 2: la data di lancio della seconda espansione Seeker, Slayer, Survivor

Nella giornata odierna, Obsidian Entertainment e Versus Evil hanno rivelato la data di lancio della seconda espansione di Pillars of Eternity 2: Deadfire, secondo capitolo della serie RPG momentaneamente disponiile solo su PC, ma in arrivo anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Seeker, Slayer e Survivor, questo il nome del secondo DLC del gioco, uscirà il 25 settembre e introdurrà tre nuove modalità con cui le abilità dei giocatori verranno messe a dura prova. Con The Seeker dovrete mostrarvi grandi strateghi ed escogitare una tattica per avere la meglio sui vostri nemici; in Survivor dovrete invece organizzare una efficace strategia difensiva; e in Slayer, infine, sarete messi di fronte a delle mostruose creature da affrontare in battaglie all'ultimo sangue.

"Immergendosi in una ricca storia, esplorazioni affascinanti e nuove ambientazioni, dove il ritrovamento di oggetti si rivelerà nuovamente cruciale, i giocatori affronteranno delle sfide di combattimento come non ne hanno mai viste come combattenti del Crogiolo".

L'arrivo del DLC sarà affiancato da un update che correggerà vari bug ed apporterà un ribilanciamento generale del gioco. Disponibile ora per PC, Pillars of Eternity 2: Deadfire uscirà anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch entro il 2018. Rispettivamente in cima e in calce alla notizia trovate trailer e immagini della nuova espansione del gioco.